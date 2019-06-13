Balçova'da zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki 3 katlı bir eve de sıçradı.

Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Yangın nedeniyle bölgedeki evler güvenlik sebebiyle boşaltıldı.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: AA, İHA