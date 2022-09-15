Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.
Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
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