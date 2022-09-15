Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.

Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.