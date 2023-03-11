Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferlerine olumsuz hava engeli
[Fotoğraf: (Arşiv)]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri durduruldu.
Meteoroloji, İzmir için şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 11.15 itibarıyla iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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