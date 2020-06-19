Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.
İlçe açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 56 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Etiketler: izmir Dikili Yunanistan sığınmacılarSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 06:33
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