Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
İzmir'de tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır yaralı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.
Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı.
10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahale yapıldı.
Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakika izmir foça tekne Tekne faciasıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 18:21
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