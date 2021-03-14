Ülke genelinde “Dinamik Denetim Süreci” kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

İzmir’de dün gerçekleştirilen denetimlere 2 bin 153 personel katıldı.

Denetimlerde, kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası kesildi.