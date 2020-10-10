Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale'de dezenfektandan yapılan içki 7 can aldı

Kırıkkale’de de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetmişti.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, zehirlenen vatandaşların, marketten aldıkları dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak içtikleri belirlenmişti.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen bir şüpheli, tutuklanmıştı.