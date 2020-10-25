Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 37 yaşındaki Can Yılmaz hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bu ölümle, il genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 07:41
Son Haberler
- 07:51
- 06:41
- 06:18
- 05:30
- 04:59
Sıradaki Haber
Kordon'da koronavirüs tedbirlerine yine uyulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz