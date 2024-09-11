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Türkiye
AA 11.09.2024 09:45

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İzmir'de sağanak etkili oldu

Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.

Gece, sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

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