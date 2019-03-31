İzmir, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Sandıkların yüzde 30,43'ü açıldı.

Oyların yüzde 37,45’ini Cumhur İttifakı, yüzde 58,35'ini Millet İttifakı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. İzmir’de ise 3 milyon 253 bin 745 seçmen yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI

Nihat Zeybekci: Yüzde 37,45

MİLLET İTTİFAKI

Tunç Soyer: Yüzde 58,35

Diğer

Yüzde 4,20

Kaynak: TRT Haber

