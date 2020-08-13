Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Balçova Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale etmeye başladı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: izmir orman yangınıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:56
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