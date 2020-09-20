Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ulucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.
Etiketler: izmir orman yangınıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:03
Son Haberler
- 19:10
- 18:45
- 18:36
- 18:26
- 18:22
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz