Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Çiçekli Köyü mevkiinde yerleşim alanları yakınında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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