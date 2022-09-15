Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor.
Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: İzmir
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