Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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