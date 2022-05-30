Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.
İhbarla bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: İzmir Yangın Orman Yangını İtfaiye
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