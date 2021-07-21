Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını
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