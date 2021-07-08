Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.