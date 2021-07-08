Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Etiketler: Orman Yangını İtfaiye İzmir Yangın
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