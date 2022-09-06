Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 7 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 20 arazöz ile de karadan müdahaleler sürüyor. 2 helikopter ve 2 amfibik uçak ise çalışmaya katılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ekiplen önlem alıyor.