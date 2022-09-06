Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 7 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 20 arazöz ile de karadan müdahaleler sürüyor. 2 helikopter ve 2 amfibik uçak ise çalışmaya katılmak üzere bölgeye sevk edildi.
Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ekiplen önlem alıyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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