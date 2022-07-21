Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[AA Arşiv]
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Bayındır ilçesi Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.
Etiketler: Orman Yangını Orman İtfaiye İzmir
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