Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iki su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Etiketler: Orman Yangını İzmir
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