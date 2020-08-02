Mendere ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

13.24 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.