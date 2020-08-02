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İzmir'de orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mendere ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
13.24 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: orman yangını izmir yangın İzmir Orman Bölge MüdürlüğüSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 15:08
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