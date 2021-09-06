Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
Sıradaki Haber
İnfaz koruma memurları köy okulunu yeniledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz