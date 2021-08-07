Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Köşger: Çalışmalar sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Seim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Kocabük mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 14.10 sıralarında yangın çıkmıştır. Yangına 10 arazöz, 15 itfaiye, 2 dozer, 2 uçak, 2 helikopter ile müdahale edilmiş, halen yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlardan Ali Seyitoğlu ise iş dönüşü bölgeden duman çıktığını gördüğünü söyledi.

Durumu itfaiye ekiplerine bildirdiğini aktaran Seyitoğlu, kısa sürede yangına müdahale edildiğini dile getirdi.