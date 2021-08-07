Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yagın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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