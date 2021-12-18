İlçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,

Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 18, 2021

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.