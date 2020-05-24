Yeni tip koronavirüs (COVID) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi’ndeki kahvehanenin bodrum katında okey oynandığını belirledi.

Kahvehanenin bulunduğu bölgeye giden polisler, kumar oynandığını tespit etti.

10 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 31 bin 500 lira para cezası kesildi.