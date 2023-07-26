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Türkiye
AA 26.07.2023 21:51

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı, yol kapatıldı

İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ödemiş'te tedbir amaçlı olarak Birgi-Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatıldı. Kınık'ta ise yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı, yol kapatıldı

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Havadan da helikopter ve uçakların katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle ormana yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yol kapatıldı

Öte yandan yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi - Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatıldı.

Ödemiş Kaymakamlığına vekalet eden Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Mehmet Eriş, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alınması için tüm kurumların seferber olduğunu, yangını hava kararmadan kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kınık'taki yangın: 3 mahalle boşaltılıyor

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yangının söndürülmesi için tüm kurumların seferber olduğunu, çok sayıda ekibin sahada görev yaptığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
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İzmir Kınık'ta orman yangını
İzmir Kınık'ta orman yangını
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