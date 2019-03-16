İzmir'de çarşamba sabaha karşı meydana gelen göçüğün ardından enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, 2 bekçinin cansız bedenine ulaştı. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor. Diğer bekçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediliyor.

Alanda biriken su sebebiyle ekipler, bazı noktalarda bot üzerinde çalışıyor.

Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük yaşanması üzerine durumu yetkililere bildirmiş, göçük altında kaldıkları tespit edilen bekçiler için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: TRT Haber