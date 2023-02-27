Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Alevler tesisin yan tarafındaki konteynerlere de sıçradı.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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