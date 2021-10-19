İzmir'de FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30'u Astsubay, 11'i Uzman Çavuş rütbesinde.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Taylan Yıldırım aktardı. pic.twitter.com/fVj69gcv2z— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2021
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