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İzmir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı11 Aralık 2019 Çarşamba 07:27 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 07:58
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA ]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Kaynak: AA