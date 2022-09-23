Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 11:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
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