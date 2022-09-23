Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]