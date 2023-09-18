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Türkiye
AA 18.09.2023 10:17

İzmir'de düşen helikopter ile 3 personeli kurtarma çalışmaları yeniden başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopter ile 3 personelini arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

İzmir'de düşen helikopter ile 3 personeli kurtarma çalışmaları yeniden başladı
[Fotograf: AA]

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı.

Helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

İzmir'de düşen helikopter ile 3 personeli kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir'de düşen helikopter ile 3 personeli kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Helikopterdeki personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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