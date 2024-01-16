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Türkiye
AA 16.01.2024 11:36

İzmir'de dere taştı: Mahsur kalan kamyonetteki iki kişi kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu kamyonette mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de dere taştı: Mahsur kalan kamyonetteki iki kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde organize sanayi bölgesi yakınlarındaki bir derenin taşması sonucu dere üzerindeki yoldan geçen bir kamyonet mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi kurtardı.

Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.

Karşıyaka ilçesinde ise Yusuf Vardar Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

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