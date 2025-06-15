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Türkiye
AA 15.06.2025 19:58

İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanenin bitişiğindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale sürüyor

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kent genelindeki belediyeler tarafından bölgeye çok sayıda su tankeri yönlendirildi.

Deponun bitişiğinde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Acil müdahale gereken hastalar, bölgeye yönlendirilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bazı hastalar ise Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınıp tedavilerine başlandı.

Hastanede ve Basmane bölgesinde tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanıyor. Mürselpaşa Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir

Sağlık Bakanlığınca, İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."

Hastaneden açıklama

Medicana International İzmir Hastanesinden yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır."

"Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir"

İzmir Valisi Süleyman Elban da yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yangının hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda meydana geldiğini ve çevreye yayıldığını belirtti.

Hastane binasının yayılan dumandan kısmen etkilendiğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Olayın ardından tüm ekiplerimiz süratle müdahaleye başlamıştır. Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerimiz tam koordinasyon içinde görevlerinin başındadır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Valiliğimiz süreci anbean takip etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."

Ekipler, yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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