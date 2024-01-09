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Türkiye
AA 09.01.2024 19:25

İzmir'de bir yolcu vapuru karaya çarptı

İzmir Körfezi'nde bir yolcu vapuru, kontrolden çıkarak Konak İskelesi yakınlarında karaya çarptı, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de bir yolcu vapuru karaya çarptı
[Fotograf: AA]

Taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan "Mustafa Günay" isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.

Kıyıdaki kayalara ve sahil bandına vuran vapurun ön bölümü karaya çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ambulans ekipleri ayakta müdahale etti. Diğer yolcular tahliye edildi. Vapur, başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıkarak sahil bandına çarptığı belirtildi.

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