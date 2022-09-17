Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı.
Alevler, hızla büyürken,bitişiğindeki fabrikaya da sıçradı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alabilmek için orman genel müdürlüğüne ait uçaklar da bölgeye yönlendirildi.
Fabrikadan patlama sesleri yükseliyor
Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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