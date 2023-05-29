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Türkiye
AA 29.05.2023 12:22

İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: 31 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırda yangın çıktı. Tünel tek taraflı kullanıma kapatılırken tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 31 kişi ekiplerce çevre hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: 31 kişi hastaneye kaldırıldı

Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünelde seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Araçlarda mahsur kalanlar tahliye edildi

Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 25 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikeleri yok

Valilikten yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 31 kişinin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi"nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.

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