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Türkiye
AA 29.05.2023 12:22

İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: 26 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırda yangın çıktı. Tünel tek taraflı kullanıma kapatılırken tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 26 kişi ekiplerce çevre hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: 26 kişi hastaneye kaldırıldı

Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünelde seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Araçlarda mahsur kalanlar tahliye edildi

Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 21 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen güvenlik ve sağlık ekiplerinden 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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