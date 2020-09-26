Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de başlayan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bergama'nın Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.
Etiketler: orman yangını izmir Bergama orman yangınıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 00:32
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