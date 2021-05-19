Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de art arda deprem
İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüklerinde art arda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.14'te Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 10,68 kilometre derinliğinde meydana geldi.
4 dakika arayla ikinci deprem
İlçede bir deprem de saat 14.18'de meydana geldi.
4,2 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 13,01 kilometre.
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