Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 9:43'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu depremden 34 dakika sonra yine Karaburun açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremlerden ilki yerin 6 kilometre altında, diğeri ise 11 kilometre altında gerçekleşti.
Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremleri TRT Haber'e değerlendirmişti.
Kaynak: TRT Haber