Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 9:43'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 34 dakika sonra yine Karaburun açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerden ilki yerin 6 kilometre altında, diğeri ise 11 kilometre altında gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremleri TRT Haber'e değerlendirmişti.

Kaynak: TRT Haber