Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: izmir yangın müdahalesi izmir haber arazöz kazasıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:04
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