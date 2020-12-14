İzmir'de araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp
İzmir'in Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdi.
Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar mevkiindeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, 2 kişi selde kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.
İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.
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