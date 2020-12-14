İzmir'de araç sele kapıldı: 1 kişi kayıp
İzmir'in Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sabah saatlerinde bir kişinin cesedine ulaştı. 1 kişi aranıyor.
Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar mevkiindeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
İzmir Menderes'te 5 kişinin içinde olduğu araç suya kapıldı. 3 kişi kurtulurken, 2 kişi kayboldu. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Güler paylaştı.https://t.co/yX3RPMd3YL pic.twitter.com/JCtCCb4a3g— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2020
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, 2 kişi selde kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.
Sabah saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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