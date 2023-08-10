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Türkiye
AA 10.08.2023 00:30

İzmir'de ana su borusu patladı: Bazı mahallelere su verilemeyecek

İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

İzmir'de ana su borusu patladı: Bazı mahallelere su verilemeyecek
[Fotograf: AA]

Çankaya Mahallesi'de belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama oldu.

Patlama sonucu caddede su birikintileri oluştu. Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İZSU'dan açıklama

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak'ın merkez ve çevre mahallelerine su sağlayan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi kavşağından geçen 600 milimetre çapında taşıyıcı çelik boruda meydana gelen arızayı giderme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kısa süreli su kesintilerinin yaşandığının aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa süreli su kesintisinin onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 saat içerisinde sona ermesi planlanıyor. İZSU ekipleri, bir yandan vanaları kapatarak boru içerisindeki su basıncını düşürürken arızayı gidermek için de kesintisiz mesai yapıyor. Çalışmanın 6 saat içerisinde tamamlanması ve hatta su verilmesi planlanıyor."

Ayrıca Uğur, Akdeniz, Konak, Faik Paşa, İsmet Kaptan, Kültür, Pazaryeri, Çankaya, Namık Kemal, Ülkü, Ali Reis, Yenigün, Fatih ve Bozkurt Mahallelerine saat 04.30'a kadar su verilemeyeceği de aktarıldı.

Öte yandan ana su borusunun patlaması sonucu trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama meydana gelmiş, patlama sonucu caddede su birikintileri oluşmuş, fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaşmıştı.

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