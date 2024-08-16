İzmir'de alevler yerleşim yerine yaklaştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Vali Elban: 1 köyümüzü tahliye ettik

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme çalışmlarına dair son bilgileri paylaştı. Vali Elban şöyle konuştu:

"Şu an saatte hızı 80 km'yi bulan bir rüzgar olduğu için zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz. Yangını söndürmek için yoğun gayrat var. Yangın 4,5 bölgede devam ediyor. Şu an için çok büyük bir risk yok. Yoğun şekilde çabalarımız devam ediyor. 1 köyümüzü tahliye ettik. Bölgedeki bir kısım evleri de tahliye ettik. Bu sabah itibariyle bölgemizde 6 yangın vardıi5'i söndürüldü."

Kemalpaşa'da da yangın çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun."

Çeşme de yanıyor

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisinden de saat 04.51 sıralarında yangın ihbarı alındı.

Makilik ve otluk alandaki yangına 6 uçak, 1 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.