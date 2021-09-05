Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ağaçlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yenice Mahallesi yakınında zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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