Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
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